Fogos de artifício iluminam o céu de Belo Horizonte e os primeiros acordes anunciam que o bloco “Então, Brilha!” já está na rua para agitar uma multidão de foliões. Para ver o espetáculo tradicional em Beagá é preciso acordar cedo e não economizar na purpurina, de preferência rosa e dourada, nas cores do bloco. A concentração é às 5h da manhã de sábado (2), na rua Curitiba, nº 8, quando 200 batuqueiros se preparam para não deixar ninguém parado. O desfile começa às 6h.

O “Então, Brilha!” é um dos mais famosos blocos da capital, tem nove anos de estrada e ajudou a alavancar a folia na cidade, levantando a bandeira da diversidade, por meio da música. E o folião pode acompanhar qualquer mudança de última hora pelo perfil do bloco no Facebook.

Transporte

Para chegar às 5h no “Então, Brilha”, as opções são ônibus ou carro. Mas, quem não se importar em atrasar um pouquinho, o metrô tem partida às 5h15 na Vilarinho e às 5h40 nas outras estações.

Se a opção for o ônibus, as linhas do Move terão operação especial durante os dias de festa. Para consultar os horários do Move e das linhas tradionais, o folião pode acessar o “Guia de Bolso”.

Já as informações de última hora podem ser obtidas pelo Twitter @OficialBHTRANS. Lembrando que grande parte das ruas do Centro da cidade vai estar interditada.