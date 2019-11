As celebridades sempre compartilham em suas redes sociais algumas partes dos seus treinos na academia. Agora que o verão está chegando, os exercícios queridinhos das famosas são as abdominais.

Por isso, o IG Gente fez uma lista do que as celebridades têm feito na academia para ficar com os famosos “gominnhos” na barriga.

Gracyanne Barbosa

A grande musa fitness da web é bem conhecida pelo seu físico escultural. E as grandes apostas de Gracyanne Barbosa para trincar o abdômen são as abdominais infras levantando as pernas.





Adriane Galisteu

Ao lado do marido, Alexandre Iodice, Adriane Galisteu aposta na abdominal remador. O exercício consiste em deitar e abraçar os joelhos ao levantar.





Bella Falconi

Mesmo depois de duas gestações, Bella Falconi não deixa de fazer seus treinos diariamente e o abdominal escalador é um dos exercícios que não saem da sua malhação.





Isabella Santoni

Para dificultar um pouco mais, Isabella Santon i costuma usar uma bola de pilates para fazer uma simples prancha em cima do objeto.





Fátima Bernardes

Já a apresentadora Fátima Bernardes sempre que pode treina com seu personal e não dispensa os exercícios oblíquos.