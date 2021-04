• Foram captados 5.254 kg de alimentos através doações recebidas de produtores e parceiros da sociedade civil, de colheita nas unidades do Projeto Horta Urbana, do Projeto Feira Solidária, de ações de combate ao desperdício de alimentos, e também adquiridos de produtores familiares através do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos;

• Foram entregues 365 cestas verdes (frutas, verduras, café, bolos e doces) a famílias em situação de vulnerabilidade social através do Cras I – volante (Cidade Nova) e Cras II – volante (Geraldo Veloso);

• Foram doadas 124 cestas básicas, através da Central de Cestas Emergenciais;

• Receberam doações as seguintes entidades/equipamentos públicos: Casa de Apoio em BH, Casa da Criança e do Adolescente, Residência Inclusiva, Santa Casa, CREAS, Asilo São Francisco, Casa Divina Misericórdia, Comunidade Terapêutica NARCC, Centro Espírita Amigos de Jesus, Asadef e Banco de Alimentos de Pompéu.

Projeto Horta Urbana

• Adubação orgânica (esterco) nas hortas da Penitenciária de Formiga, do Bairro Água Vermelha, Cedesc e Residencial Tino Pereira;

• Plantio de mudas de alface na horta da Comunidade São Francisco de Assis (Alto da Praia), em parceria com a Associação de Moradores;

• Plantio de mudas de hortaliças na horta do Residencial Tino Pereira, em parceria com moradores da comunidade;

• Colheita de alface e repolho na horta do Bairro Água Vermelha e preparo do solo para novo plantio, com o apoio dos atiradores do TG 04-030,

Serviço de Inspeção Municipal – SIM

• O Serviço de Inspeção Municipal em parceria com a Emater-MG continua orientando e apoiando a implantação de novas agroindústrias no município. Essa semana a médica veterinária Natália Gontijo e o extensionista da Emater-MG Mozair José visitaram a propriedade do Sr. Leandro Souza, na Comunidade de Paraíso, onde será implantado um apiário e também na propriedade do Sr Roquilânio Souto na Comunidade de Baiões, onde está sendo construída uma queijaria. Na oportunidade foram dadas orientações técnicas para que os empreendimentos atendam à legislação tributária, visando uma futura adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi).

