Formiga será palco no dia 14 de julho do Festival Julybeer. O evento que unirá rock and roll, cervejas artesanais e food trucks promete agradar os amantes de cervejas especiais, gastronomia e rock.

A festa será promovida pelo Mr. Rock Eventos. O evento ocorrerá na Cervejaria Fürst e contará com cinco atrações musicais: Mutantes a Seco – Mutantes e Secos & Molhados Cover e Creedence Revival Brasil de Belo Horizonte, Capim Santo e Clandestinos de Formiga e Bodock Rock de Arcos.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos nos postos de vendas (confira aqui). Valores dos convites: 1º lote R$35, 2º lote R$40 e 3º lote R$50. De acordo com a organização do evento a entrada de menores só será permitida se estiverem acompanhados dos responsáveis.