Da Redação

O Clube Unifor-MG realizou, do dia 1° a 16 deste mês, a sétima edição da Liga S10 de Futsal. O torneio foi disputado em oito categorias. Participaram atletas de Formiga, Arcos, Piumhi, Doresópolis, Bambuí, Lagoa da Prata e Capitólio.

De acordo com o coordenador operacional do Clube Unifor-MG, Samuel Nogueira Neto, o torneio reuniu 50 equipes, totalizando a participação de aproximadamente 650 atletas. Foram realizados 77 jogos. “Tivemos um público bem animado com cerca de três mil pessoas durante os finais de semana da competição. Ficamos felizes com o sucesso do evento”, destacou.

Para Samuel a Liga S10 é uma oportunidade de realizar um trabalho com as crianças e os adolescentes para diminuir o tempo ocioso, prevenindo os riscos sociais. Ele disse que a expectativa para o próximo ano é que mais equipes participem da competição.

Confira aqui o boletim final do campeonato.