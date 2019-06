A Secretaria de Saúde de Formiga divulgou a lista dos classificados para a segunda etapa de processo seletivo simplificado para o cargo de agentes de controle de endemias.

De acordo com a pasta, o treinamento dos candidatos será realizado entre os dias 26 e 28 de julho, de quarta a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 15h30, no auditório do Edifício Antônio Vieira.

Confira aqui a lista de classificados:

IMPRIMIR