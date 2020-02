Redação Últimas Notícias

As festividades carnavalescas ocorrerão entre esta sexta-feira (21) e a próxima terça-feira (25).

Com isso, alguns órgãos públicos terão os horários de funcionamento alterados.

Nesta quinta-feira (20), a Prefeitura de Formiga publicou o decreto 8124/2020 que estabelece ponto facultativo integral na segunda-feira (24) e até o meio-dia na Quarta-feira de Cinzas (26) nas repartições públicas.

De acordo com o decreto, as atividades contínuas de atendimento à saúde, distribuição e manutenção das redes de água, esgoto, limpeza urbana e respeitando o calendário escolar da rede municipal de ensino não poderão sofrer interrupção.

Com isso, a UPA atenderá o público normalmente. Os postos de saúde voltam ao atendimento na quarta-feira, depois do meio-dia e a coleta de lixo só será interrompida na terça-feira de feriado (25).

A Câmara Municipal não realizará reunião ordinária na próxima segunda-feira (24). A sessão foi transferida para a quinta-feira (27), às 9h. Não haverá atendimento ao público na quarta-feira.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que na segunda e terça-feira (24 e 25) não haverá atendimento ao público nas agências. Na Quarta-feira de Cinzas (26), o início do expediente será às 12h.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 24 ou 25 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (26).

O atendimento na agência dos Correios será a partir do meio-dia de quarta-feira. Já a entrega de correspondências será retomada na quarta-feira às 7h.

Os trabalhos no Fórum Magalhães Pinto voltam na quinta-feira (27).