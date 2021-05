Devido à pandemia e as limitações impostas, os amantes do ciclismo poderão participar do 1º Formiga Virtual de Ciclismo.

As inscrições podem ser feitas na Center Bike e Pedal Extremo. Os participantes podem doar 1 quilo de alimento não perecível.

A validação do tempo do dia 11 de maio até 2 de junho pode ser feita pelo telefone (99834-3987).

Haverá distribuição de medalhas para os 150 primeiros inscritos.