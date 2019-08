Nesta quarta e quinta-feira (21 e 22) e na quarta-feira da próxima semana (28), a Câmara Municipal de Formiga promoverá audiências públicas para debater a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento do município. Duas audiências sobre o tema já foram realizadas.

Os temas a serem debatidos em cada uma das audiências foram divulgados nessa terça-feira (20):

Nesta quarta-feira: debate sobre as diretrizes de saneamento e meio ambiente e as ambientais integradas para o território municipal, com a participação do secretário de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues de Oliveira e do diretor do Saae, Flávio Passos.

Na quinta-feira: o tema será as diretrizes integradas das políticas sociais, com os secretários de Educação e Esportes, Cid Corrêa, de Cultura, Alex Arouca, de Saúde, Leandro Pimentel e de Desenvolvimento Humano, Rui Palomo.