Um jogo importante, fora de casa, que pode valer até a retomada da liderança para o Atlético: assim será o embate do time comandado por Jorge Sampaoli contra o Corinthians de Vánger Mancini. O duelo, marcado para às 19h deste sábado (14), na Neo Química Arena, será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Do lado atleticano, o comandante argentino terá desfalques importantes para este desafio contra o Timão. O paraguaio Junior Alonso, o venezuelano Savarino e o equatoriano Alan Franco estão servindo as respectivas seleções nas Eliminatórias; com lesão muscular, o volante Jair também está fora.

Já o meio-campista Nathan, que se recupera de um edema na coxa, treinou com os companheiros durante a semana, mas segue como dúvida. Contudo, ele deve aparecer na lista de relacionados e viajar para a capital paulista na tarde dessa sexta-feira (13). A titularidade, principalmente com os desfalques no setor, dependerá das condições físicas.

A grande novidade no Atlético fica por conta da estreia do atacante chileno Eduardo Vargas. Contratado há uma semana junto ao Tigres, do México, ele estará entre os relacionados e, principalmente com os desfalques, deve pintar entre os onze que iniciam o duelo na Neo Química Arena.