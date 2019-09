Quatro novas mortes por dengue em cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais foram confirmadas nesta segunda-feira (9) pelo Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Divinópolis e Nova Serrana tiveram a primeira morte registrada este ano pela doença. Já Arcos e São Gonçalo do Pará registraram novas mortes por dengue.

Com o registro das novas mortes, as cidades da Superintendência Regional de Saúde (SRS), com sede em Divinópolis, contabilizam agora 11 mortes pela doença.

Nova Serrana segue como o município que mais registrou casos prováveis da doença em 2019: 4.433. Já Divinópolis que tinha descartado 53 casos da doença no último boletim divulgado no dia 27 de agosto, teve mais três registros totalizando 4.091 casos prováveis de dengue.

Contudo, no boletim desta semana Formiga teve um salto no registro de casos prováveis de dengue. Foram 168 novos casos desde o último boletim divulgado, a cidade está com 1.247 registros este ano.