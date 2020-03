O secretário Municipal de Saúde de Lagoa da Prata, Geraldo de Almeida, anunciou hoje a tarde a confirmação do primeiro caso testado positivo do Covid-19 no município.

Trata-se de um homem de 37 anos que, segundo o secretário, estava viajando de navio. Ocorreram hoje também mais quatro notificações de casos suspeitos.

“Agora no final da tarde nós tivemos a confirmação do primeiro caso positivo. Foi coletado material e encaminhado a laboratório particular e o resultado ficou pronto agora no final da tarde, veio como positivo. Temos já o primeiro caso positivo e isso indica que o vírus já pode estar circulando em nosso município e precisamos mais do que nunca manter as medidas de proteção”.

Geraldo insistiu que a população deve permanecer em casa e evitar ao máximo que pessoas idosas saiam às ruas. A campanha de vacinação contra a gripe será feita nas casas das pacientes.