Sem poder revelar muitos detalhes da operação de venda do Kit Sacolão, por razões contratuais entre as partes envolvidas, o portal confirmou a veracidade do que até então era tratado como boato: a venda do Kit Sacolão de fato está sacramentada e os novos proprietários anunciam que, a partir do dia 1º de julho, a loja estará sob nova direção.

Os novos proprietários também têm o compromisso de colocarem em funcionamento a outra loja do Kit ainda não inaugurada e situada na avenida Guiomar Garcia Neto – próxima do Terminal Rodoviário.

Sobre os compradores:

Com sua matriz situada na cidade de Papagaios, o Super Sô também conta com lojas nos municípios mineiros de Abaeté, São Joaquim de Bicas, Caetanópolis, Maravilhas, Paraopeba, Pitangui, Pompéu, São José da Varginha, Sete Lagoas e, segundo informa sua página eletrônica, a rede já se prepara para alcançar novos voos pelo interior de Minas.

Sobe o Kit Sacolão:

O Kit Sacolão iniciou suas atividades em Formiga em 1980, quando o dinâmico e competente empresário Antônio Fernandes Lima Sobrinho (Toninho) se estabeleceu na Praça Getúlio Vargas a ainda incipiente Casa do Queijo.

Em pouco tempo, tudo evoluiu e, hoje, o Supermercado Kit Sacolão está referenciado como um dos maiores e bem-sucedido empreendimentos na área de varejistas do estado de Minas Gerais.

A população formiguense acostumada ao tratamento peculiar que a família Kit Sacolão a dispensa, ansiosa, espera que os novos proprietários mantenham a tradição deixada pelo saudoso amigo, Toninho do Kit.

Foto: Glaudson Rodrigues/Últimas Notícias

Foto: Glaudson Rodrigues/Últimas Notícias

