Mais uma confraternização de Natal será promovida pela Associação de Moradores da Região do Engenho de Serra (Amores). O evento ocorrerá no próximo sábado (16) no Centro Social Urbano,do bairro Engenho de Serra, a partir das 8h.

Serão oferecidos refrigerante, algodão doce e pipoca para as crianças que poderão ainda se divertir no pula-pula e na cama elástica.

Haverá ainda competição entre as equipes Real Rosário, Vila Nova Futebol Clube, Amores do Engenho de Serra e Amores do Cidade Nova. Os vencedores receberão premiações.

De acordo com o mantenedor da Amores, Sandrinho da Looping, o objetivo da associação é oferecer entretenimento e lazer às crianças e jovens, por meio de atividades esportivas, e também estimular o rendimento escolar, já que todos os participantes devem estar matriculados e com bom comportamento na escola.

Atualmente, a Amores atende cerca de 200 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos nos bairros Engenho de Serra, Cidade Nova e adjacências.