Confrontos entre forças de segurança e manifestantes perto do Parlamento do Líbano, na capital Beirute, dezenas de feridos neste sábado (18). A agência Associated Press fala em ao menos 150 feridos, enquanto a France Presse estima que 220 sofreram ferimentos.

Após uma breve pausa em dias de protestos, centenas de pessoas voltaram às ruas contra o governo libanês em meio a uma severa crise econômica no país

Os confrontos deste sábado começaram quando manifestantes jogaram pedras, pedaços de metal, placas de trânsito e galhos de árvores contra os policiais, que tentavam impedir a entrada de manifestantes no Parlamento. As forças de segurança, então, responderam com gás lacrimogêneo, balas de borracha e canhões de água.

Em meio à confusão, as Forças de Segurança Interna do Líbano pediram que todos os manifestantes deixassem imediatamente a região onde ocorriam os conflitos. Segundo as autoridades, alguns policiais precisaram ser levados a hospitais — alguns, segundo o governo, foram atacados dentro das unidades de saúde.