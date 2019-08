O Congresso Nacional instalou nesta quarta-feira (28) a Comissão Permanente de Mudanças Climáticas.

A instalação da comissão foi anunciada na semana passada pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). Segundo ele, os parlamentares estão preocupados com as queimadas na Amazônia, e o Congresso precisa analisar o tema com “atenção diferenciada”.

A comissão é mista, ou seja, formada por deputados e senadores. Após a instalação, o senador Zequinha Marinho (PSC-PA) foi eleito presidente. A relatoria ficou com o deputado Edilázio Junior (PSD-MA).

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os focos de queimada na Amazônia já superaram a média histórica de agosto.

Além disso, segundo a Nasa (Agência Espacial Norte-Americana), 2019 já é o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira desde 2010.