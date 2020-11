O resultado das eleições 2020 na cidade de Quinta do Sol, no Paraná, expõe o cenário de uma disputa acirrada em uma eleição. Na pequena cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, o resultado foi definido por um único voto. Com 1.703 votos, Leonardo Romero (PSD) foi eleito prefeito da cidade. Jilvan Ribeiro (Cidadania), o segundo colocado, obteve 1.702 votos.

Eles realmente dividiram a preferência do eleitorado. No domingo passado, 3.555 foram às urnas para votar. “É gratidão pura”, comemorou Romero pelas redes sociais. Ele, que assumirá o Executivo municipal pela primeira vez, é primo do atual prefeito, João Claudio Romero, que está no segundo mandato.

Ao jornal Estadão, prefeito eleito disse que “vitória é vitória”, mas admitiu ter se sentido “chateado” pela estreitíssima margem de votos. “A gente sempre faz por mais”.

Jilvan Ribeiro, que recebeu 1.702 votos, disse que conhece “muita gente” que não foi votar e que poderia ter mudado o resultado. “Melhor não citar, porque senão a pessoa pode ficar com dor na consciência”, afirmou Ribeiro, que não se considera um perdedor. “Perdemos por um voto, porém nos consideramos vencedores, porque enfrentamos a máquina pública, enfrentamos um poder econômico”.