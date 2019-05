A Administração Municipal divulgou na tarde dessa sexta-feira (24), a programação oficial preparada para as comemorações dos 161 anos de emancipação político/administrativa de Formiga.

As atividades terão início na próxima sexta-feira (31), estendendo-se até o “Dia da Cidade”, 06 de junho.

Palestra – Ingresso na Força Aérea Brasileira

Na próxima sexta-feira (31) o município receberá o formiguense Márcio Vinícius da Silva, que é Segundo Sargento da FAB e especialista em manutenção de aeronaves. Ele ministrará uma palestra sobre o ingresso na Força Aérea Brasileira. O evento terá início às 15h, na Casa e Cursilho, e é aberto a toda população. Na ocasião, serão sorteadas dez viagens para conhecer a Base Aérea da Esquadrilha da Fumaça, em Pirassununga (São Paulo), sendo cinco vagas destinadas aos alunos da rede municipal de ensino e cinco lugares para estudantes das redes estadual e particular. Poderão participar do sorteio alunos do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, que estiverem presentes no evento. A Casa de Cursilho está situada à Rua Professor Lulu, 447, no Bairro Bela Vista.

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

No dia 1º de junho (sábado), haverá demonstração da renomada Esquadrilha da Fumaça, orgulho da Força Aérea Brasileira. A população poderá acompanhar a apresentação, a partir das 15h30, no Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa, ponto de observação escolhido pela Aeronáutica. Na ocasião, a “Praia Popular” receberá, também, atrações recreativas e desportivas, que poderão ser aproveitadas pelo público.

Neste dia, o estacionamento do parque será usado exclusivamente para a realização do evento. Sendo assim, os automóveis deverão ser estacionados na Rua Joaquim Ribeiro do Couto e na Avenida José Vaz. Haverá, na localidade, faixa indicativa.

Cavalgada

No dia 2 de maio (domingo) será realizada a tradicional cavalgada, que terá início às 12h, na Fazenda Unifor. Na chegada ao Parque de Exposições haverá apresentação musical da dupla “João Marcos e Nando” e da cantora “Karol Shienna”. A entrada será gratuita e haverá, ainda, serviço de bar e sorteio de brindes.

Show com Rick e Renner

No dia 05 de junho, véspera do feriado, o formiguense terá animação garantida. No Parque de Exposições haverá um show com a dupla Rick e Renner, uma promoção da Administração Municipal. A entrada será 1kg de donativo não perecível. O produtos arrecadadps serão repassados ao Banco Municipal de Alimentos.

Desfile Cívico

No dia do aniversário de Formiga, 6 de junho, será realizado o tradicional desfile cívico na Praça Getúlio Vargas, que, esse ano, será abrilhantado também com a presença da Banda da ESA – Escola de Sargentos das Armas. Acompanhe a programação:

_8h30: Hasteamento das Bandeiras

_ 8h45: Apresentação da Escola de Sargentos das Armas (ESA), de Três Corações

_ 9 horas: Desfile dos Centros de Educação Infantil e Escolas Municipais

_ 10 horas: Desfile dos Militares da ESA e atiradores do Tiro de Guerra 04-030

_ 10h15: Desfile da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão

_ 10h35: Desfile do Colégio Santa Teresinha

_ 10h55: Desfile da Escola Estadual Professor Joaquim Rodarte

_ 11h15: Desfile da Escola Estadual Rodolfo Almeida

Partida de Futebol

O esporte também terá destaque no “Dia da Cidade”. Às 15 horas, no Estádio Juca Pedro, haverá uma partida de futebol entre a Seleção de Formiga e a equipe do Cruzeiro Esporte Clube (Sub 15). A disputa terá arbitragem do formiguense Ronei Cândido Alves, eleito o melhor árbitro do Campeonato Mineiro de Futebol (2019). A entrada é gratuita e o público presente poderá doar um quilo de alimento não perecível. Os donativos, posteriormente, serão repassados à Associação Marta e Maria.