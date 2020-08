Mesmo com todas as agruras que os prefeitos têm passado neste mandato, enfrentando falta de recursos, crise econômica, pandemia, o cargo continua sendo objeto de desejo de parte dos deputados mineiros.

De acordo com informações do Estado de Minas, pelo menos 13 deputados estaduais mineiros devem se candidatar ao comando de seus municípios, um parlamentar a mais que na eleição passada. O interesse dos deputados estaduais de Minas Gerais pela disputa eleitoral para as Prefeituras neste ano é um pouco maior que em relação a 2016, ano do último pleito municipal, quando 11 políticos do Legislativo saíram como candidato. Nove dos 13 já estão com a decisão tomada.

Prazo



Os partidos têm até 26 de setembro para registrar os candidatos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que essa solicitação seja oficializada, todo político é considerado pré-candidato para a Justiça. O pleito deste ano acontecerá em 15 de novembro (primeiro turno) e 29 do mesmo mês (segundo turno, caso necessário).

Na corrida

Veja quem são os cotados para disputar as Prefeituras