A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) acatou rapidamente o pedido do Atlético-MG e autorizou a troca de estádio para os jogos da fase de grupos da Copa Libertadores 2019. Com a autorização da Conmebol, o Galo mandará os jogos contra Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR e Zamora-VEN no Gigante da Pampulha.

O Atlético recebeu ofício da Conmebol, autorizando a troca do Independência para o Mineirão, como seu mando de campo para a fase de Grupos da Libertadores.

O presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, anunciou nessa quarta, após a classificação da equipe, que aguardava a liberação da Conmebol para poder mandar seus jogos da Copa Libertadores no Mineirão.

Pelo regulamento, cada clube da Libertadores indica um estádio para mandar seus jogos no início da competição. O Atlético indicou o Independência, mas diante da classificação para a fase de grupos, podendo ter mais público no Gigante da Pampulha, fez a solicitação junto à Conmebol para alterar seus jogos para o Mineirão.

Com a mudança, o primeiro jogo do Galo no Mineirão será na próxima quarta-feira (6), às 19h15 (de Brasília), contra o Cerro Porteño, pela primeira rodada do Grupo E. Depois o Galo enfrenta o Zamora, no dia 3 de abril, também no Gigante da Pampulha. O último jogo no Mineirão será contra o Nacional, dia 23 de abril.

O último jogo do Galo como mandante no Mineirão foi no dia 9 de agosto de 2017, quando empatou por 0 a 0 com o Jorge Wilstermann e foi eliminado da Libertadores daquele ano.

