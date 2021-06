Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (17), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou que já foram constatados 65 casos de Covid-19 em pessoas envolvidas com a Copa América, que está sendo disputada no Brasil desde o último domingo (13).

Conforme a entidade, 19 infectados fazem parte das delegações das seleções, como jogadores e comissão técnica, e 46 correspondem a funcionários que atuam na própria Conmebol, nos estádios e na arbitragem.

Até o momento, já teriam sido feito 6.548 testes da doença, dos quais 98,81% deram resultado negativo.

“A Conmebol se compromete com a estrita aplicação do Protocolo de Recomendações Médicas para treinamentos, viagens e competições durante a pandemia, respeitando as medidas sanitárias nele estipuladas. A Conmebol também mantém um canal permanente de comunicação com as Autoridades Sanitárias da República Federativa do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS)”, disse.

“Lembrando que a Conmebol é a única Confederação que segue firme com seu Plano de Vacinação contra Covid-19 para as pessoas que compõem a família do futebol. Ratificando nossa prioridade e compromisso com o cuidado com a saúde de nossos atletas e com todo o ambiente futebolístico, desejo a minha despedida”, escreve Dr. Osvaldo Pangrazio Presidente da Comissão Médica Diretor da Unidade Antidopagem.

Fonte: O Tempo