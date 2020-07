A Conmebol definiu nesta segunda-feira (20) a tabela para a volta da Copa Libertadores, com reinício previsto para o dia 15 de setembro. Todas as partidas serão com portões fechados.

Veja os jogos dos brasileiros (horários de Brasília):

Athletico

15/09 – Jorge Wilstermann x Athletico (19h15)

23/09 – Athletico x Colo Colo (19h15)

29/09 – Athletico x Jorge Wilstermann (21h30)

20/10 – Peñarol x Athletico (21h30)

Flamengo

17/09 – Independiente del Valle x Flamengo (21h)

22/09 – Barcelona x Flamengo (19h15)

30/09 – Flamengo x Independiente del Valle (21h30)

21/10 – Flamengo x Junior (21h30)