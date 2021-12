Durante a votação para permitir que um investidor assuma o controle do Cruzeiro, na noite dessa sexta-feira (17), Aloísio Vasconcellos, conselheiro nato do clube, indicou que o dono do Liverpool, da Inglaterra, pode apresentar uma proposta para comprar parte da Raposa.

Para ele, essa aprovação na votação é o melhor caminho. “É o caminho, a mim parece que sim, pois não tem outro. Houve dívidas, desacertos, e o Cruzeiro não se recompôs no futebol, o que afetou na vida do clube”, disse ao canal oficial do Cruzeiro.

” A negociação é internacional. Haverá proposta de todo lado. Eu torço pela proposta do banco de Boston, que tem ligações com a XP (empresa que trabalha na busca de investidores), porque eles são donos do Liverpool, que é o mais bem organizado e gerido clube de futebol da Europa”, falou.

Esse “banco” que ele se refere é o Fenway Sports Group, do empresário John W. Henry, que também é dono do time de basebol norte-americano Boston Red Sox.