Os conselheiros tutelares eleitos no pleito realizado no dia 16 deste mês foram empossados na quarta-feira (26) pelo prefeito Eugênio Vilela e pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Jaqueline Aparecida Souza Aguirre. A cerimônia ocorreu no gabinete do prefeito.

Foram empossados os seis mais votados no pleito: Diusnara Virginia Santos Gaspar, Lidiane Aparecida de Faria Oliveira, Thamara Fernanda Araújo Valadão, Vania Maria Vieira Souto, Lilian Conceição do Nascimento e Roberto Sérgio Barbosa Cortez.

Estiveram presentes na cerimônia todos os candidatos eleitos, as conselheiras tutelares que já exercem a função no município, o secretário municipal de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira, a supervisora do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Lindamar Azarias, e a secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Roberta Gonçalves.

No encontro foi ressaltada a importância das atividades desenvolvidas pelo Conselho Tutelar na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes em situação de risco. O prefeito parabenizou as atuais conselheiras tutelares pelo trabalho desenvolvido e também os candidatos eleitos para o cargo, elucidando a relevância e a responsabilidade da função.