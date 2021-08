O Conselho Municipal de Cultura de Formiga (Comcult) realizou a primeira reunião ordinária nessa quinta-feira (26), na sede da Secretaria Municipal de Cultura.

Durante o encontro, os membros colocaram em pauta diversos temas, sendo eles: a composição do Comcult e suas principais atribuições, sobre a gestão do Fundo Municipal de Cultura e a proposição para a criação do “Calendário de Eventos” para o próximo ano.

Os conselheiros também discutiram sobre a elaboração do Regimento Interno do Conselho, uma vez que o documento ainda não existe, pois o órgão foi criado recentemente.

Estiveram presentes os conselheiros Alex Arouca, Heloisa Pinheiro, Gervano de Araújo, Itamar da Silva, Ivar Salviano, Wilson Alves Figueira, Brás Júnior, Erika Brisda. Lilian Lara, Vanderlane Silva, Leandro Fernandes Lima e Idelmar Valadão (Mestre Grande).