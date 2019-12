A construção da Arena MRV, do Atlético, no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte, foi autorizada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, durante reunião ordinária, na sexta-feira (20), por unanimidade.

De acordo com o Hoje em Dia, a Licença de Instalação, passo que faltava para o início das obras, foi aprovada por 13 votos. Com a decisão, o estádio, que ocupará um terreno de 130.000 m², começa a ganhar forma em janeiro de 2020, de acordo com MRV.

“A data de hoje ficará na história do Clube Atlético Mineiro com mais essa conquista. Cerca de R$ 80 milhões vão ser empregados para obras de melhorias na infraestrutura urbana da região. Estamos muito felizes com essa decisão favorável e já vamos iniciar a obra. Mais uma etapa cumprida para tornar real o sonho dos atleticanos”, afirmou o diretor-executivo da Arena MRV, Bruno Muzzi.

O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, também comemorou o resultado da votação. “É uma honra poder anunciar para a torcida que as obras da Arena MRV irão começar. Tenho certeza que, na nossa nova casa, vamos ser ainda mais gigantes e alcançar grandes conquistas”, anunciou o dirigente.