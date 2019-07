A reunião ordinária do Conselho Municipal sobre Drogas foi realizada na manhã desta quinta-feira (4).

O objetivo foi programar as atividades que serão realizadas no mês de agosto, durante o Festival da Linguiça, que acontecerá nos dia 9 e 10, no estacionamento do Terminal Rodoviário. A ação será realizada em alusão ao Dia Mundial do Combate ao Fumo, que é celebrado em 29 de agosto.

As reuniões do Conselho Municipal sobre Drogas são realizadas todas às primeiras quintas-feiras do mês, às 8h30, na sede do conselho, situada no Terminal Rodoviário, e é aberta à população.