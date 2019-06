Por: Chico Maia

De acordo com todas as previsões, uma conquista da seleção brasileira seria “zebra”, porém, possível. Pela ordem, Estados Unidos, Alemanha, Noruega e França são as maiores favoritas.

Chegar as oitavas já foi uma conquista brasileira na Copa feminina. Vai pegar a França, anfitriã e embalada pela torcida e pelo bom time que tem. Passar às quartas de final seria uma glória e teria a favorita seleção dos Estados Unidos ou a Espanha (também correndo por fora), pela frente.