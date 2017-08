Desde março, os brasileiros têm a possibilidade de retirar o dinheiro de suas contas inativas do FGTS. Porém, existem dúvidas sobre como aproveitar essa ocasião para realizar os melhores investimentos com o montante recebido.

Uma opção é o consórcio, que oferece diversas oportunidades para aquisição de bens, como imóveis comerciais e residenciais, veículos, motocicletas, entre outros. Sua principal vantagem é a ausência da cobrança de juros, sendo preciso apenas arcar com taxas administrativas.

Segundo o superintendente da sucursal Minas Gerais da Porto Seguro, Ronaldo Pinho, para aqueles que ainda não possuem um consórcio, o valor recebido do FGTS pode ser aplicado na compra de bens, através de um planejamento de longo prazo. Dessa forma, o consumidor poderá pagar parcelas que sejam adequadas ao seu orçamento mensal e ampliar o seu capital. “Além disso, é possível utilizar o crédito do consórcio para construir, reformar ou investir, especialmente para quem deseja ter uma aposentadoria a partir de rendimentos obtidos de patrimônio imobiliário”.

O FGTS também pode ajudar bastante aqueles que já são consorciados. Para o participante do consórcio automotivo que ainda não foi contemplado, uma alternativa é oferecer um lance maior e aumentar as chances de antecipar seu acesso ao crédito, além de reduzir o número de prestações, diminuir o valor pago mensalmente ou até quitar a cota. “No caso daqueles que já receberam a carta de crédito, há as opções de abater parcelas a vencer, antecipar a quitação ou mesmo reduzir o tempo da dívida”, explica Pinho.

Já para quem possui consórcio imobiliário o ideal é não tirar o FGTS da conta, uma vez que as ações para este tipo de consórcio podem ser realizadas diretamente na conta do titular.

De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), registrou-se um aumento de 8,5% nas vendas de novas cotas de consórcio, quando comparamos o primeiro bimestre de 2016 com os dois primeiros meses de2017. Os créditos correspondentes comercializados subiram de R$ 10,94 bilhões para R$ 13,34 bilhões, no mesmo período.

Dados da Porto Seguro Consórcio reforçam essa tendência do mercado e apontam um aumento de 10% na comercialização de cotas de consórcio em 2016, em comparação ao ano anterior. Há mais de 40 anos a Porto Seguro oferece consórcio para a compra de automóveis e imóveis, possibilitando a aquisição de um carro, casa, terreno, apartamento, ou qualquer outro bem dentro dessas categorias.

Em Minas Gerais maior procura é por imóveis e motocicletas

Segundo dados da Abac, Minas Gerais registrou no ano passado um aumento na potencial participação de consórcio na venda de imóveis e motocicletas. Em 2015 a potencial participação de consórcios na venda de motocicletas no estado foi de 49,2%. Em 2016, a mesma variável atingiu 52,9%, um aumento de 3,7 pontos percentuais.

No segmento de imóveis, o estado registrou em 2016 um aumento de 4,4% da potencial participação de consórcios na venda, quando comparado com 2015. Se em 2015 o número foi de 17,6%, em 2016 a variável atingiu o índice de 22%, ficando à frente da média nacional, que foi de 21,6%.