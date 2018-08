Hoje eu estava no ônibus e, conversando com uma amiga, perguntei pelo filho dela, que vi criancinha pela última vez.

Conversa vai, conversa vem, ela me diz que “as mulheres amadurecem primeiro que os homens”.

Caramba! Depois que desci do ônibus, no centro da cidade, fiquei pensando nessa frase dessa amiga e cheguei à conclusão de que ela não está de todo certa.

O correto seria ela dizer que AS MULHERES AMADURECEM e que nós, homens, somos crianças eternas. Por isso continuamos colecionando coisas, por isso brigamos por causa de besteiras, por isso cometemos irresponsabilidades no trânsito, etc…

Cá entre nós, homens, que as mulheres não nos leiam: É ou não, uma idiotice infantil, brigar por causa de time de futebol, por exemplo?

Elas são sempre muito mais centradas, mais sensatas, mais lúcidas. São muuuuito mais esforçadas, muito mais fortes que nós e eu, que sempre fui apaixonado pelas mulheres, doravante, passo a vê-las de forma mais especial ainda!!!

Imenso beijo a todas que amo.

