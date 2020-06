Diante da necessidade de coibir o desperdício de água no município, o Executivo formiguense sancionou a Lei 5.523, que cria a “Campanha Municipal para o uso responsável e eficiente da água”.

A campanha de conscientização deve levar ao cidadão, orientações de como agir para evitar desperdício de água, como forma de prevenção de racionamentos. A Lei também prevê a proibição no município para o uso irracional e o desperdício de água oriunda do sistema público ou de fontes privadas nas seguintes situações: ao lavar calçadas, ruas, varandas, pátios ou quintais; lavar veículos em domicílios ou via pública; lavar telhados, paredes, vidraças ou calhas; aguar gramados ou jardins, com uso de mangueira; manter abertos ou ligados, indevidamente, torneiras, canos, conexões, válvulas, caixas d’água e reservatórios, tubos ou mangueiras, despejando água de forma contínua ou intermitente; lavar e/ou aguar vias públicas; manter água correndo além da estrita necessidade técnica em construções e obras civis em geral; não consertar vazamentos constatados nas redes prediais nos prazos regulamentados.

De acordo com a publicação, fica autorizada a lavagem de veículos, calçadas, passeios, pátios, quintais, varandas, telhados, paredes, vidraças e calhas, bem como aguar gramados ou jardins, somente com o uso de balde e regador.

Em Formiga, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) será o responsável pelo trabalho de fiscalização, mas também, caberá a qualquer cidadão fiscalizar e denunciar o uso irracional e o desperdício de água, mediante pedido de providências.