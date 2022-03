O consumo diário de duas latas de cerveja ou de uma taça de vinho pode afetar o desenvolvimento do cérebro, fazendo com que ele se atrofie.

O resultado foi divulgado na sexta-feira (4) em artigo publicado pela revista de ciência Nature por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Para fazer o estudo, foram analisados o comportamento de 36.678 adultos de meia-idade e idosos geralmente saudáveis do Reino Unido. Ao longo do estudo, foram examinadas as associações entre a ingestão de álcool e a estrutura cerebral.

Os pesquisadores descobriram que o cérebro de pessoas que fazem uso moderado de álcool pode envelhecer até dois anos. À medida que o consumo aumenta, o cérebro tende a ficar cada vez mais velho.