A Prefeitura de Formiga e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informam que somente as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e vendedores ambulantes devidamente cadastrados no Município é que poderão solicitar a prorrogação, pelo período de 30 dias, do vencimento da conta referente aos serviços de água e esgoto.

A determinação está no Decreto 8.164 que dispõe sobre as diversas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

Os cidadãos que não se enquadram nestes critérios permanecem com o vencimento na data.

Fonte: Decom