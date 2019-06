A Prefeitura de Contagem confirmou a quarta morte na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte por febre maculosa. O número de notificações pela doença chegou a 40, com cinco casos confirmados. Além das quatro mortes, o exame de um paciente de 41 anos, morador do Bairro Vila Boa Vista, também deu positivo.

Nesse sábado, quatro técnicos do Ministério da Saúde acompanharam o trabalho de combate ao carrapato-estrela, que hospeda a bactéria causadora da enfermidade, na área de surto da doença, no Bairro Nacional. Segundo a Prefeitura, o objetivo dos representantes do MS é avaliar o trabalho e coletar os carrapatos para pesquisa.

A partir desta segunda-feira estará disponível o banho de carrapaticida para os cavalos de carroceiros que atuam na região. Segundo a Prefeitura, a ação deve beneficiar 100 carroceiros que atuam em 90 bairros da Regional Nacional. A previsão é que o serviço comece às 10h nos ecopontos montados nas unidades Carajás e Amendoeiras.

Desde o início da semana mais de 20 homens e máquinas estão no terreno de oito hectares no

Bairro Nacional foco do surto da doença revirando a terra e

aplicando cal. A cal aumenta a acidez do solo e mata os carrapatos. Resta apenas cerca de 10% do terreno para concluir o trabalho, e, assim que terminar, sete dias depois é preciso realizar uma nova aplicação do produto.