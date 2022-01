Com 100% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) ocupados, a Prefeitura de Contagem, na Grande BH, descartou o fechamento do comércio e estuda a publicação, nos próximos dias, de um decreto incluindo o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a todos os estabelecimentos da cidade. Ainda não se sabe se o ‘passaporte da vacina’ será obrigatório, ou se a adesão vai ser facultativa aos setores.

Nessa segunda-feira (24), o assunto foi tratado pela prefeita da cidade, Marília Campos (PT), com representantes de 70 entidades ligadas ao comércio, bares e restaurantes, camelôs, dentre outras áreas. O encontro foi motivado pela alta de casos de Covid-19 com a disseminação da variante ômicron. Atualmente, o RT, que mede a transmissão do vírus na cidade, está em 1,45. Assim, cada pessoa contaminada transmite a doença para outras 145. Todos os dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados e as enfermarias têm 94% de ocupação.

Apesar da sobrecarga nos hospitais, a administração municipal não pretende adotar medidas restritivas no comércio e na circulação da população. “Não estamos aqui propondo nenhuma restrição de funcionamento, mas querendo ganhar cada liderança para que nos ajude nessa campanha de mobilização para o processo da vacinação. Cada empresário, empresária pode exigir que seu funcionário e funcionária se vacine”, disse a prefeita Marília Campos em nota divulgada.

A chefe do Executivo destacou que a cidade tem observado afastamento de servidores, não só da saúde, por quadros gripais e contaminação pela Covid-19. Marília Campos também pediu apoio dos setores sobre as medidas preventivas ao vírus. “Todos estamos cansados da utilização da máscara, sentimos que a população está cansada do uso dela e por isso relaxa. Mas precisamos incentivar o seu uso em espaços públicos abertos e fechados. Hoje a máscara é fundamental para ajudar na não proliferação da variante ômicron”.