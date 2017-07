Cenário

Com as mudanças, é esperado grande impacto nas rodovias federais. “Sem dúvida teremos abusos. Não haverá mais fiscalização das condições do automóvel o que facilitará, por exemplo, a travessia de drogas e armas. Vai reduzir muito a segurança dos motoristas, principalmente à noite”, afirma o presidente da ONG SOS Rodovias Federais, José Aparecido Ribeiro.

No período de recesso escolar, no qual as estradas ficam lotadas, os acidentes se multiplicam. O primeiro fim de semana deste mês já apresentou aumento no número de mortes nas rodovias. Segundo a PRF, foram 12 óbitos. No fim de semana anterior, havia sido seis.

Outro possível problema é o roubo de cargas. “Para nós, esse contingenciamento é um caos. Aumenta espaço para as quadrilhas especializadas atuarem livremente”, observa o consultor técnico do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de Minas Gerais (Setcemg), Luciano Medrado.

O que já é um problema mesmo com o atual número de postos. Dados da Federação das Empresas de Transportes de Carga de Minas Gerais (Fetcemg) dão conta de 450 roubos de cargas registrados nas rodovias mineiras, de janeiro a maio de 2017. No mesmo período de 2016, havia sido 320.

“A crise econômica tem tornado as estradas mais perigosas. Era hora de reforçar o policiamento”, aponta o assessor de segurança da instituição, Ivanildo Manuel dos Santos.

Contenção

As mudanças têm explicação econômica. Para custear as operações até o final do ano, a PRF tem apenas R$50,7 milhões em todo o país. Levando em conta que a instituição gastou R$ 207,1 milhões até agora, seriam necessários, em média, R$ 29 milhões por mês. Assim, o valor que sobra não é suficiente nem para dois meses de trabalho.

Tudo isso, segundo o Ministério da Integração, porque o Ministério da Justiça reduziu em 44% o valor previsto para instituição neste ano. “Todos os ministérios estão passando por um processo de contenção na execução dos gastos dada a limitação orçamentária”, explicou a pasta, em nota.