Os trabalhos de recapeamento de ruas em Formiga continuam sendo feitos. Nessa sexta-feira (23), a empresa responsável pela obra, a Pavidez, enviou seus funcionários para a rua Nossa Senhora da Abadia, no bairro Nossa Senhora Aparecida para a realização do serviço, iniciado na segunda-feira passada no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

A Secretaria Municipal de Obras exigiu no edital da licitação um trabalho diferente, não somente um simples tapa buracos, que consiste em recortar o buraco e recompor a base dele para poder colocar a capa. Esse trabalho é o mesmo feito em rodovias e dura mais tempo.

Nesta sexta-feira foi feito o trecho que vai do Clube Unifor à MG-050 e neste sábado (24) os trabalhos percorrerão o restante da via.

Em breve, o recapeamento também será feito nas avenidas Abílio Machado e Doutor Arnaldo Sena.