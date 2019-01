Nesta quarta-feira (30), Guarani-MG e Caldense pisam no gramado do Farião às 17h15 para um jogo que pode definir qual será o objetivo das equipes no Campeonato Mineiro. As equipes ainda não venceram na competição e buscam a primeira vitória na quarta rodada.

O horário da partida foi alterado a pedido da diretoria do Bugre devido às condições do sistema de iluminação do estádio. Anteriormente o confronto estava marcado para as 19h, em Divinópolis.

Campeonato Mineiro