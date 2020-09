O América inicia a busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil às 19h desta quarta-feira (16), diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo jogo de ida da quarta fase. O Coelho também almeja a obtenção da cota milionária dada ao vencedor desta etapa no valor de R$ 2,6 milhões.

Ao todo, o clube alviverde já garantiu R$ 4,69 milhões na competição. Foram R$ 540 mil por ter eliminado o Santos-AP (empate por 1 a 1, em Macapá), R$ 650 mil pelo confronto com o Operário-PR (vitória americana por 2 a 0, no Paraná), R$ 1,5 milhão pelo jogo contra a Ferroviária (triunfo mineiro por 1 a 0, em BH) e R$ 2 milhões por ter avançado à quarta fase.

Agora contra a Ponte Preta, o América tem a missão de buscar mais um resultado positivo pela Copa do Brasil. Os times ainda são ‘velhos conhecidos’ por também disputarem a Série B do Campeonato Brasileiro.

Por conta disso, o volante Juninhovê um equilíbrio no duelo desta quarta. Ele acredita que o time mais organizado deverá garantir a vaga na próxima fase.

“A gente conhece bem o adversário, mas por outro lado eles também nos conhecem bem. Por isso que eu digo que vai ser um jogo muito disputado, bom de se ver e com nível altíssimo. O time mais bem organizado e melhor em campo deverá se classificar e espero que a gente saia mais felizes que eles”, pontuou Juninho.

Há de se ressaltar que o time alviverde ainda está a um empate ou vitória de igualar a sua maior sequência sem derrotas na Copa do Brasil. Em 2016, o Coelho chegou a cinco jogos sem perder, mas foi eliminado pelo Fortaleza por 4 a 1, pela partida de volta da terceira fase, no Castelão, em Fortaleza (CE).

Até o momento, o Coelho soma dois empates e duas vitórias em quatro partidas. O atacante Rodolfo é o responsável por três dos quatro gols da equipe na Copa do Brasil. Ele também é o artilheiro alviverde do ano, com nove tentos no total.

Os adversários

A Ponte Preta poderá contar com reforços para o duelo contra o América. O técnico João Brigatti espera o retorno do atacante Zé Roberto e do meia Vinícius Zanocelo, que já realizavam trabalhos de transição física após tratamento de lesões.

O volante Darley, que cumpriu suspensão na vitória paulista sobre o Avaí (1 a 0), pela Série B, está de volta ao time e também fica à disposição do comandante alvinegro.

Por outro lado, a Macaca tem dois desfalques confirmados. O meia Camilo segue em tratamento de um edema muscular na coxa esquerda e não terá condições para atuar diante do Coelho. Já o zagueiro Luizão está impedido de defender a Ponte na competição nacional por força do regulamento, visto que já defendeu o Santo André na edição atual.

Fonte: Super Esportes