Jogo de Libertadores faz o torcedor se empolgar, mas se depender da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a festa nos estádios brasileiros sofrerá restrições importantes. É que a entidade proíbe uma série de ações que, costumeiramente, são feitas pelas torcidas em diversos países, principalmente no Brasil

Por causa dessas restrições, o Cruzeiro convocou na tarde dessa terça-feira (26) membros de torcidas organizadas ligadas ao clube para informar sobre tais proibições, que se descumpridas geram multa aos clubes, perda de mando de campo e até outras sanções mais graves.

O encontro aconteceu na Toca da Raposa II com a presença das organizadas Máfia Azul, Geral Celeste, China Azul, Pavilhão Independente, Cachazeiros, Torcida Jovem do Cruzeiro e Torcida Fanati-Cruz.

Representantes do Estádio Mineirão e funcionários do Cruzeiro que se envolvem com as partidas de futebol também estiveram presentes.