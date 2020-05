A Prefeitura de Formiga agendou para o dia 3 de junho, às 8h10, a sessão de contratação de empresa especializada em construção civil que será a responsável pela reforma dos banheiros do Terminal Rodoviário.

As empresas interessadas deverão entregar os documentos necessários, em envelope lacrado, na sala da Diretoria de Compras Públicas, situada à Rua Barão de Piumhi, 92-A, no Centro.

A licitação será na modalidade tomada de preços e a obra, que é um anseio da população formiguense, será custeada com recursos próprios do Município. O edital com todas as informações referentes ao Processo Licitatório 060/2020 pode ser acessado por meio do da Prefeitura: “www.formiga.mg.gov.br”.

O Terminal Rodoviário “Presidente Tancredo Neves” foi construído em 1988 na área central de Formiga e, diariamente, recebe grande número de passageiros que partem ou chegam de várias cidades, além de muitas pessoas que utilizam os pontos do transporte coletivo. O local também recebe multidões em diversos eventos realizados no entorno do Terminal.