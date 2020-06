A Prefeitura de Formiga realizou processo licitatório para a contratação de empresa especializada em construção civil que será a responsável pela reforma dos banheiros do Terminal Rodoviário.

A vencedora da licitação foi a “MCM Empreendimentos” e a obra está orçada no valor de R$195.878,21.

O Terminal Rodoviário recebe diariamente grande número de passageiros que partem ou chegam de várias cidades, além de muitas pessoas que utilizam os pontos do transporte coletivo. O local também recebe grande público em diversos eventos realizados no entorno do Terminal.

A reforma dos banheiros da Rodoviária, sendo dois masculinos e dois femininos é uma necessidade urgente. Os sanitários estão em condições precárias devido a mau uso e atos de vandalismo. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, os quatro banheiros serão totalmente reformados. Serão trocados os pisos, os encanamentos, os vasos sanitários e lavatórios, entre outros serviços. A obra proporcionará mais conforto e comodidade aos usuários.