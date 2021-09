A Administração Municipal, por meio da Controladoria, realizará, no dia 22 de setembro, Audiência Pública de avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do segundo quadrimestre de 2021.

A prestação de contas terá início às 14h30, no Plenário da Câmara de Formiga.

Seguindo orientação de prevenção à Covid-19, será permitida a entra de 50 pessoas (população em geral e representantes da imprensa).

A audiência é um cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e do preceito constitucional de transparência de contas públicas.