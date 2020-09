Os dias atuais antecedem as convenções partidárias para a escolha dos candidatos participantes das eleições municipais 2020, momento importante para o surgimento de novos líderes.

Raymundo Faoro, no artigo “A lâmpada e as mariposas”, publicado na Revista Isto é Senhor, número 1063, de 31.01.1990, folha 23, descreve a alegoria da lâmpada e das mariposas. A compara à metafísica política onde a lâmpada chama os candidatos e esses fogem da lâmpada. Os encantos da política atrai os candidatos e esses são repelidos pelas infinitas armadilhas espinhosas.

No artigo se afirma não serem os cargos, muitas vezes, preenchidos com os melhores nomes da política nacional, quando diz: “Os cargos se preenchem porque devem ser preenchidos, ainda que poucos e concentrados. Preenchem-se com os restos, com as sobras, com o que sobejou das preferências frustradas”. Apesar de existirem gestores e legisladores exitosos no trato da coisa pública, infelizmente a realidade do Brasil de ontem é a mesma de hoje, e, muitas vezes, estamos entregues aos ditames de muitos líderes inaptos para impor projetos e políticas públicas eficazes.

Também o artigo demonstrou a descrença nacional com a classe política, quando afirma: “As mariposas vêem a lâmpada, mas não acreditam na sua luz?”.