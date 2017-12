Após seis anos de curso de direito, o formando pernambucano Lucas Jansen resolveu abrir seu coração e desabafar sobre os “perrengues” da vida de universitário. Fugindo do texto padrão de agradecimento aos pais, professores e a Deus, o jovem, de 23 anos, fez do relato sincero o seu convite de formatura. Postado em uma rede social, o convite viralizou e registra, até o momento, mais de 24 mil compartilhamentos.

No texto, Lucas brincou com a expectativa e a realidade do que foi sua vida acadêmica. Lembrou como estava empolgado com o novo ambiente, novos professores e novas amizades e a decepção com o passar dos anos. O convite foi postado na segunda-feira (11).

“Pobre iludido era eu. Foram-se os anos e eu já estava surtando com assuntos acumulados, vários trabalhos para entregar, provas cujo único objetivo era f*** com a minha vida social e desgastar meus neurônios, sem falar na demora de colocar a nota no sistema, né?”.

Em tom sarcástico, destacou a agonia que foi aguentar a faculdade nos últimos anos de estudo. “Jesus, eu já não estava aguentando, pisar na faculdade no fim do curso era um tormento, eu olhava na cara dos professores e lia em suas testas “atura ou surta”, meus colegas me davam raiva (principalmente aqueles que ao fazer uma pergunta na aula dão uma palestra. Nunca seja esse tipo de pessoa!), todos os dias eu olhava para aquele lugar e dizia: não dá mais”, completou.

Porém, para Lucas, que cursava duas faculdades ao mesmo tempo, a de Direito e Publicidade, o pior ainda estava por vir. “E para completar, no último ano, ainda tive que estudar para a maldita prova da OAB e entregar um TCC”.

Ao G1, Lucas contou que não esperava que sua publicação fosse repercutir tanto nas redes sociais. O formando comentou que tem recebido centenas de mensagens de desconhecidos dizendo que se identificaram com o relato. Até o momento, a postagem já registra mais de 44 mil reações e 17 mil comentários.

“Acho engraçado que tem muita gente falando comigo, se identificando com o texto. Quando a faculdade não tem esses estresses é porque tem algo errado. Isso tudo é comum na vida do universitário”, brincou.

Com uma tendência para a veia cômica, ele confessou que só queria brincar com um momento de dever cumprido, de tanta conquista para quem ralou para se formar na universidade. “A comissão de formatura me deu quatro opções de texto, mas eu não me identifiquei com nenhum. Quis fazer um texto que representasse a vida acadêmica de uma maneira caricata. Eu sou muito brincalhão e pensei que isso se tornaria apenas uma brincadeira entre amigos”, finalizou.