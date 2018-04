A coordenação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) do Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG) debateu suas ações em uma reunião com gestores das unidades de ensino parceiras. Foram representadas: a Escola Municipal José Honorato de Castro, a Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes, a Escola Estadual Doutor Abílio Machado, a Escola Estadual José Bernardes de Faria, a Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, a Escola Estadual Joaquim Rodarte e a Escola Estadual Professor Tonico Leite.

“O Pibid é um marco no ensino universitário das licenciaturas e na educação básica”, afirmou a coordenadora institucional do Pibid/Unifor-MG, professora mestra Elizabeth Rocha de Carvalho Oliveira

Os comentários sobre os trabalhos foram extremamente positivos. Foram ressaltados: o projeto Saia Literária, os projetos de alfabetização, as oficinas de materiais didáticos, a criação de hortas e laboratórios naturais, o recreio monitorado, os eventos de datas comemorativas, esportivos e outros.

De acordo com Elizabeth, o programa, que completou quatro anos, fez a diferença e os gestores manifestaram interesse na participação no novo ciclo dele, caso as propostas do Unifor-MG sejam aprovadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

“O encontro foi importante para agradecer aos gestores a receptividade e o apoio aos alunos e à equipe de coordenadores do Unifor-MG. Houve uma confiança mútua e o acompanhamento periódico das atividades”, destacou.

A entrevistada também enalteceu a dedicação dos coordenadores de área e de gestão, o compromisso dos supervisores nas escolas, o protagonismo dos alunos e a responsabilidade da Secretaria do Programa.

A coordenadora de gestão, professora mestra Tânia Aparecida Oliveira Fonseca, agradeceu a receptividade e o acolhimento aos participantes. Afirmou sua expectativa quanto à aprovação dos dois projetos do Pibid e da residência pedagógica para que a parceria continue. Ela salientou o empenho de todos na elaboração das propostas. No final, foi exibido um vídeo com os melhores momentos nas unidades conveniadas.

Implantação

O Pibid foi implantado nas escolas formiguenses em março de 2014 com os subprojetos de química, biologia, pedagogia e educação física (licenciatura). De forma ativa e inovadora na instituição, com projetos interdisciplinares e envolvendo a perspectiva inclusiva, os subprojetos contribuíram para a formação dos bolsistas, com o desenvolvimento da criatividade, da criticidade, das competências e habilidades para o trabalho em equipe, com responsabilidade e ética.

A iniciativa é da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC), com a finalidade de propiciar aos discentes de licenciatura a aproximação com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que estão inseridas. Ele concede bolsas e estimula, desde o início da formação docente, a observação e a reflexão sobre a prática profissional.

Os participantes desenvolvem projetos de pesquisa e de intervenção pedagógica para resolução de problemas diagnosticados no ambiente escolar de educação básica. As iniciativas permitem a interlocução entre as teorias pedagógicas do ambiente universitário para a vivência na escola, onde os problemas do processo ensino/aprendizagem são enfrentados para o desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo e psicomotor dos alunos.

Os projetos abordam alfabetização, cultura para socialização, autoestima, respeito pelo meio ambiente e ao próximo, disciplina, habilidades de oralidade e escrita, desenvolvimento da psicomotricidade, atividades esportivas, experimentações em laboratório, literatura infanto-juvenil, dentre outros temas.