O diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Anderson Soares Furtado Oliveira, deixou o cargo oito meses após assumir a função.

A exoneração dele, a pedido, foi publicada no “Diário Oficial da União”. Furtado era responsável pela coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para o lugar dele, o governo nomeou Michele Cristina Silva Melo. Ela até então era diretora de Estudos Educacionais do Inep.

Em novembro, Furtado se solidarizou com os funcionários que pediram demissão de cargos comissionados no órgão, a duas semanas do Enem.