A atual legislatura da Câmara Municipal de Formiga tem como meta atualizar o Regimento Interno da Casa e a Lei Orgânica do Município.

Para realizar as reformas necessárias, os vereadores estão contando com o auxílio do Interlegis – braço do Senado Federal para a modernização e integração do legislativo brasileiro.

O professor doutor Luís Fernando Pires Machado, coordenador geral do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), é o principal orientador dos vereadores formiguenses.

Devido à contribuição de Luís Fernando para o município de Formiga, o presidente da Câmara Municipal, Flávio Martins, concedeu a ele uma homenagem.