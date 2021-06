Entre segunda e quarta-feira (21 e 23), o TG 04-030 recebeu a coordenadora da Defesa Civil de Formiga, Vera Lúcia Moreira.

Na ocasião, ela explicou aos atiradores as ações da Defesa Civil no município, contribuindo de maneira expressiva para a formação dos jovens e futuros reservistas.

Vera Moreira, que há 19 anos ministra a atividade, elencou inúmeras situações e diretrizes em que os atiradores poderão ser empregados, em casos de calamidade pública ou como medidas preventivas.

O tema faz parte do Programa-Padrão de Instrução de preparação do Combatente Básico de Força Territorial, do Exército Brasileiro.

Fonte: Tiro de Guerra

Fotos: divulgação TG

Fotos: divulgação TG Fotos: divulgação TG