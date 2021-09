A idealizadora e coordenadora do Projeto Lugar de Paz, que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Isabel da Silva, esteve na Câmara Municipal de Formiga na manhã desta quinta-feira (2). Ela se reuniu com o presidente da Casa, Flávio Martins, para falar sobre projetos que visam auxiliar mulheres formiguenses.

Recentemente, duas leis de autoria de Flávio e que visam acolher as vítimas de violência doméstica foram aprovadas. “O projeto que determina a notificação compulsória dos casos de violência me interessa muito, pois tem muita proximidade com o trabalho que fazemos no ‘Lugar de Paz’. Por isso vim conversar com o Flávio, para alinhar como serão feitas essas notificações, para oferecermos a melhor proteção possível às mulheres formiguenses”, comentou Maria Isabel.

Além da lei de notificação compulsória, Flávio também é autor da lei que dá prioridade à vítima de violência na aquisição de moradia popular disponibilizada em programas habitacionais do Município. “Como policial militar da reserva, já presenciei casos de violência doméstica e sei da importância de darmos suporte às vítimas. Continuarei trabalhando para elaborar ações como essas e para diminuir a quantidade de crimes dessa natureza em Formiga”, afirmou o presidente do Legislativo.